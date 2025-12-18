Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

Эту новость в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«От всего сердца благодарю депутатов городской думы любимого Краснодара за такую инициативу. Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне. В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему», — написал глава региона.
Губернатор также подчеркнул, что Симоньян и сегодня остается неравнодушной к жизни Краснодара и края, всегда активно реагирует на происходящее и проявляет искреннюю заботу о судьбе малой родины.
«Маргарита, мы всегда рады видеть тебя дома на кубанской земле!» — подчеркнул Кондратьев.
Как известно, выпускница факультета журналистики Кубанского государственного университета Маргарита Симоньян в начале 2000-х годов работала на телеканале «Краснодар», подготовив множество интересных материалов о жизни и проблемах любимого города. С тех пор она постоянно бывает на своей малой родине и обязательно после этого рассказывает, как стремительно развивается столица Кубани.
Несколько дней назад, когда стало известно о том, что депутаты собираются вынести на заседание Гордумы вопрос о присвоении ей звания почетного гражданина города Краснодара, то в своих соцсетях журналистка призналась: «Эта новость меня просто поразила и очень порадовала. Буду благодарна, если проголосуете. Для меня невероятная гордость служить своей Родине — и большой, и малой. Спасибо, Краснодар. Спасибо, ридненький».
Мэр Краснодара Евгений Наумов так прокомментировал присвоение Маргарите Симоньян (вместе прославленными спортсменами, медработниками и педагогами, руководители предприятий, военнослужащими) почетного звания.
«Для меня особенно значимо, что это высокое звание по праву присвоено настоящему патриоту России — Маргарите Симоновне Симоньян. Наша землячка десятилетиями работает на благо страны, бесстрашно и искренне защищает правду. Она и сегодня выражает мысли так же смело, как и в начале своего профессионального пути. Многое делает для поддержки бойцов в зоне СВО и мирных жителей территорий, где идёт вооружённый конфликт», — сказал глава города.