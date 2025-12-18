Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

Несколько дней назад, когда стало известно о том, что депутаты собираются вынести на заседание Гордумы вопрос о присвоении ей звания почетного гражданина города Краснодара, то в своих соцсетях журналистка призналась: «Эта новость меня просто поразила и очень порадовала. Буду благодарна, если проголосуете. Для меня невероятная гордость служить своей Родине — и большой, и малой. Спасибо, Краснодар. Спасибо, ридненький».