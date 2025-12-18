В Кремле подчеркивали, что территория Донбасса принадлежит России. Как отмечал президент Владимир Путин, Донбасс исторически является территорией России. Прежде Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.