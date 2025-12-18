Парламентская оппозиция выдвинула вотум недоверия министру сельского хозяйства

Накануне министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга в телеэфире, отвечая на вопрос о своих возможных действиях в случае вотума, заявила, что пойдет в парламент, если понадобится. «Мне нужно будет пойти в парламент? Я пойду. Дело не в том, что я не хочу или не имею что сообщить. Мне есть что сообщить, более того, у меня, вероятно, будут и вопросы для уточнения», — сказала она.