Парламентская оппозиция выдвинула вотум недоверия министру сельского хозяйства

«Мы просим о вынесении простого вотума недоверия политике Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Мы просим четко представить решения по восстановлению важнейших отраслей экономики. Простой вотум недоверия подписан 42 депутатами, и мы надеемся, что будет осознано, что когда речь идет о сельском хозяйстве, мы должны уделять ему внимание, мы должны быть присутствовать, мы должны сотрудничать и отвечать на актуальные вопросы, чтобы фермеры могли строить свои планы на будущее. Мы должны очень серьезно относиться как к сельскому хозяйству, так и ко всем секторам экономики Республики», — заявил он.
Информацию о том, что вотум подписан всеми оппозиционными фракциями, подтвердил в соцсети лидер социалистов Игорь Додон. По его словам, мера последовала «в ответ на глубокий кризис, в который был ввергнут сельскохозяйственный сектор». При этом, отметил социалист, оппозиции удалось сплотиться.
«В ответ на глубокий кризис, в который был ввергнут сельскохозяйственный сектор, оппозиция консолидировалась и выдвинула сегодня вотум недоверия. Министр сельского хозяйства будет обязана прийти в парламент с объяснениями и ответить за бездействие и пагубную политику, наносящую ущерб фермерам», — отмечается в сообщении.
По словам Додона, этот вотум отражает обязательство оппозиции защищать сельское хозяйство и интересы местных производителей.
Ранее Сергей Иванов в ходе консультаций по бюджету-2026 заявил, что невыполнение государством своих обязательств по выплатам субсидий для фермеров оборачивается для молдавских аграриев угрозой конфискации имущества банками. Он призвал правительство срочно представить структурированную и прозрачную программу погашения долгов перед фермерами. Народный избранник отметил, что только за 2024 год государственный долг перед фермерами составляет 1,367 миллиарда леев в виде субсидий после инвестиций.
Накануне министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга в телеэфире, отвечая на вопрос о своих возможных действиях в случае вотума, заявила, что пойдет в парламент, если понадобится. «Мне нужно будет пойти в парламент? Я пойду. Дело не в том, что я не хочу или не имею что сообщить. Мне есть что сообщить, более того, у меня, вероятно, будут и вопросы для уточнения», — сказала она.