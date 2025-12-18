Ричмонд
Каллас не уверена в принятии решения об изъятии активов России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть уверена в принятии решения об экспроприации замороженных российских активов для выдачи кредита Украине. Лидеры ЕС планировали принять решение на саммите в Брюсселе, который проходит 18—19 декабря.

Источник: AP 2024

«Я согласна с тем, что вероятность составляет 50% на 50%», — сказала Кая Каллас журналистам перед началом саммита (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, согласие Бельгии имеет большое значение для многих стран ЕС, а значит, без нее двигаться дальше не получится.

В декабре Еврокомиссия предложила выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд из общего пакета должны пойти на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году. Из-за риска ответных мер со стороны РФ против выступила Бельгия, на чьей территории заморожена большая часть средств.

