Аксенов: Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины

Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, в регионе принимают достаточные меры безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона прокомментировал угрозы, которые исходят от киевского режима.
«Меры, которые принимает наш лидер, глава государства по обеспечению безопасности Крыма, и ребята, которые на фронте выполняют боевые задачи, они достаточны для того, чтобы крымчане себя чувствовали в безопасности с точки зрения любых сухопутных действий», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Глава Крыма добавил, что безопасность республики обеспечивает и ПВО. Регион и другие субъекты федерации перенимают друг у друга позитивный опыт.