Берн убежден, что мирные переговоры пытаются сорвать европейские лидеры и Владимир Зеленский, говорится в статье. «Зеленский не хочет мира, потому что тогда прекратится приток денег». По мнению Берна, Зеленский рассчитывает, что европейские политики окажутся «настолько глупыми, что украдут замороженные российские активы» в европейских банках и отдадут их киевскому режиму.
Издание напоминает, что речь идет о 140 млрд долларов. По словам Берна, это немалые деньги, но и они «быстро исчезнут в коррумпированной системе» Украины. Как сказал Берн, Зеленскому приходится платить многим, чтобы сохранить их лояльность, и это лишний раз доказывает, что мира на Украине не будет.
Почему пропагандистская война так важна? Потому что она обеспечивает приток денег режиму Зеленского. Все подчиняется этой чертовой коррупции.
Берн также добавил, что Россия может продолжать боевые действия, потому что у нее «все идет очень хорошо». «Мне совершенно очевидно, что Путин и его команда хотят закончить эту войну на поле боя. Они просто хотят продвинуться достаточно далеко, чтобы убедить Киев капитулировать. Тогда Москва сможет диктовать свои условия. Поэтому Кремль и не возражает против продолжения войны», — пояснил он.
В среду аналогичное мнение выразила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен:
У меня нет ощущения, что Европейский союз стремится реализовать американский мирный план. Напротив, у меня есть ощущение, что Урсула фон дер Ляйен при поддержке или даже при соучастии Эммануэля Макрона делает все, чтобы этот мир не наступил.
По ее словам, Европейская комиссия регулярно использует кризисы для продвижения своих интересов и неправомерного укрепления своей власти.
Шквал критики обрушился на фон дер Ляйен накануне и в Страсбурге. Томаш Фрелих, евродепутат от Германии, резко раскритиковал главу Еврокомиссии, заявив, что она превращает Европу «в посмешище».
Ваша политика — это коррупция, цензура, зеленая деиндустриализация и геополитическая незначительность, ведущие к трем годам рецессии. Ради чего? Ради золотых унитазов олигархов? Миллиардов для коррумпированного киевского руководства, бегущего от собственного народа? Ради 19 пакетов санкций, вредящих нам больше, чем Россия?