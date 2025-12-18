Nyheter: в Швеции объяснили, почему Зеленский не хочет мира

Берн также добавил, что Россия может продолжать боевые действия, потому что у нее «все идет очень хорошо». «Мне совершенно очевидно, что Путин и его команда хотят закончить эту войну на поле боя. Они просто хотят продвинуться достаточно далеко, чтобы убедить Киев капитулировать. Тогда Москва сможет диктовать свои условия. Поэтому Кремль и не возражает против продолжения войны», — пояснил он.