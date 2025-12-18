МИД России призвал США не допустить роковой ошибки в конфликте с Венесуэлой

Накануне Венесуэла потребовала срочно провести заседание Совета безопасности ООН из-за «открытой и преступной агрессии американского империализма». Вслед за расширением военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле. В середине декабря Дональд Трамп распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Николас Мадуро заявлял, что тем самым Белый дом стремится свергнуть власть в Венесуэле.