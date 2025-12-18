Кремль готовит контакты с США по итогам их взаимодействия с Украиной и ЕС

Американский информационный портал Axios сообщил ранее со ссылкой на источники, что в Майами (штат Флорида) на этой неделе планируются контакты США не только с украинской делегацией, но и с представителями России. По информации СМИ, представители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться со спецпредставителем российского президента Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.