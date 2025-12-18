Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 декабря: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Россия готовит контакты с американской стороной по итогам работы Вашингтона над украинским урегулированием в Берлине.

Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ призывает все страны Латиноамериканского региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы.

Венесуэла — наш союзник и партнер. Мы имеем постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. Президент Путин недавно имел телефонный разговор с президентом Мадуро. Мы видим нагнетание напряженности в регионе. Считаем это потенциально очень опасным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Путин и Эрдоган не обсуждали в Ашхабаде вопрос относительно С-400.

Тема возвращения ЗРК не должна повлиять на отношения Турции и России.

Подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию.

Вчера до глубокой ночи шла подготовка.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Штаб Народного фронта принял уже более 2 млн обращений граждан к президенту России.

Владимир Путин в четверг планирует пообщаться с мальчиком, желание которого исполнит в рамках акции «Елка желаний».

Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
