Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 декабря: главное

Россия готовит контакты с американской стороной по итогам работы Вашингтона над украинским урегулированием в Берлине.
Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами.
РФ призывает все страны Латиноамериканского региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы.
Венесуэла — наш союзник и партнер. Мы имеем постоянные контакты, в том числе на высшем уровне. Президент Путин недавно имел телефонный разговор с президентом Мадуро. Мы видим нагнетание напряженности в регионе. Считаем это потенциально очень опасным.
Путин и Эрдоган не обсуждали в Ашхабаде вопрос относительно С-400.
Тема возвращения ЗРК не должна повлиять на отношения Турции и России.
Подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию.
Вчера до глубокой ночи шла подготовка.
Штаб Народного фронта принял уже более 2 млн обращений граждан к президенту России.
Владимир Путин в четверг планирует пообщаться с мальчиком, желание которого исполнит в рамках акции «Елка желаний».
Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется.