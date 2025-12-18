Ричмонд
Денег на «проедание» больше не будет: Международный валютный фонд вынес неутешительный вердикт Молдове

МВФ фактически открыто заявляет, что деньги, предоставленные Молдове спонсорами, используют не на реформы, а проедают.

Источник: Комсомольская правда

Международный валютный фонд (МВФ) дал неутешительный прогноз для экономики Молдовы.

«Преобладают риски ухудшения ситуации, которые в основном связаны с возможным усилением негативного влияния войны в Украине и другими геополитическими событиями, а также с задержками в реализации реформ в рамках Плана роста и нецелевым использованием предоставленных средств», — говорится в релизе МВФ по итогам визита в Молдову.

МВФ фактически открыто заявляет, что деньги, предоставленные Молдове спонсорами используют не на реформы, а проедают. И в МВФ не сомневаются, что так будет и дальше.