Орбан назвал мертвой идею выдачи Украине совместного кредита ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд хотят направить на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году. Второй предложенный вариант — совместный кредит ЕС. Но его нужно одобрить единогласно, а против этой идеи выступала Венгрия.