«Я был поражен “непосредственностью” политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию: “Когда дело доходит до выборов, решать должны не мы, а народ соответствующей страны. Это суверенитет избирателей. Его необходимо защищать”. Потом она еще добавила: “Именно избиратели решают, кто лидер, и никто другой не должен вмешиваться”. Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся, эти люди выдают такие “сентенции”, — сказал он в ходе заседания комиссии генерального совета партии “Единая Россия” по международному сотрудничеству. Текст опубликован на сайте МИД РФ.
Лаврова поразила «непосредственность» призыва ЕС к США не вмешиваться в его «демократию»
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что был поражен «непосредственностью» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в «европейскую демократию».
