Полковник Ходаренок назвал роль «Орешника» и С-500 в возможной войне с НАТО

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года, а ЗРС С-500 «Прометей» уже стоит на охране неба России. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании подчеркнул, что «должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации Вооруженных Сил, прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027−2036 годы, работа над которой сейчас ведется. При этом уже неоднократно говорил: должны быть максимально учтены опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике ведения боевых действий и в стремительно развивающихся военных технологиях. Среди ключевых направлений госпрограммы — системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления и радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах».
«Прометей» как основа ПРО.
Системы ПВО/ПРО Верховным главнокомандующим поставлены на первое место. Это вызвано как опытом СВО, так и ирано-израильской войной, проходившей в период 13−24 июня 2025 года (также получившей наименование «Двенадцатидневная война»). В ней по городам Израиля было запущено свыше 500 иранских баллистических ракет. Израиль для отражения ракетных ударов Ирана применил свои многоуровневые системы противоракетной обороны.
По оценкам израильского министерства обороны, в общей сложности было перехвачено 86% иранских баллистических ракет и 99% иранских дронов. Этот опыт создания системы ПРО на театре военных действий и проверка ее эффективности в боях, безусловно, заслуживает самого внимательного изучения.
И все это находит отражение в отечественном военном строительстве. В частности, глава военного ведомства России Андрей Белоусов сказал, что «в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500».
С-500 «Прометей» или 55Р6М «Триумфатор-М» представляет собой новое поколение отечественных ЗРС. Уникальная система предназначена для поражения практически всего спектра современных и перспективных средств воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей.
«Триумфатор» способен поражать гиперзвуковые крылатые ракеты и планирующие боевые блоки, низкоорбитальные космических аппараты, баллистические ракеты как средней дальности, так и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории полета.
Конкретные границы зоны поражения системы 55Р6М неизвестны. Но в открытых источниках ~верхняя граница зоны поражения обозначается как 200 км, а дальняя — 600 км.~ По некоторым данным, зенитная ракетная система С-500 способна одновременно обстреливать до 10 целей. Максимальная скорость поражаемых объектов при этом может составлять до 7 км/сек.
Наличие ЗРС С-500 «Прометей» (55Р6М «Триумфатор-М») на оснащении ВКС России позволяет существенно усилить возможности по противоракетной обороне театра военных действий в конфликтах XXI века. Во взаимодействии с зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», С-300ВМ4 («Антей-2500») и С-350 «Витязь» может быть создана по-настоящему эффективная многоуровневая система противоракетной и противовоздушной обороны.
Наконец, «Триумфатор-М» имеет, как представляется, и значительный экспортный потенциал. В частности, Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке С-500. Интерес Нью-Дели объясняется наличием у Китая системы HQ-29, которая, как и «Триумфатор-М», способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и космические аппараты на низких околоземных орбитах.
«Орешник» как оружие стратегического назначения.
21 ноября 2024 года система «Орешник» в безъядерном оснащении была применена ВС РФ по заводу «Южмаш» в городе Днепре. По некоторым данным, пуск изделия был осуществлен с 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, то есть дальность полета ракеты составила около 850 км. Ракета находилась в полете 15 минут, а ее максимальная скорость при этом достигала М = 11. Больше случаев боевого применения «Орешника» в ходе СВО не отмечалось.
Хотя некоторые специалисты считают, что с целью накопления опыта и статистики боевого применения подобных запусков должно быть существенно больше.
28 ноября 2024 года Путин объявил, что оборонно-промышленный комплекс страны приступил к серийному производству «Орешника», а 1 августа 2025 года сообщил о том, что произведен первый серийный комплекс.
До конца года перспективный подвижный грунтовый ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство. Вполне возможно, что это мероприятие примет и соответствующие организационно-штатные формы. То есть ~будет сформирован либо первый ракетный полк, оснащенный системой «Орешник», либо это будет даже ракетная дивизия, дислоцированная на Западном стратегическом направлении. ~
Как заявил президент России на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК 22 ноября 2024 года: «ракетная система “Орешник” — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система “Орешник” стратегическим оружием не является».
Кому стоит бояться?
Политики и военные на Западе без устали твердят о приближающемся вторжении России в европейские государства НАТО. Если такое военное столкновение по вине исключительно Запада и когда-либо состоится, то «Орешник» на европейском театре военных действий достанет любой пункт управления Североатлантического альянса, как бы глубоко он ни был укрыт, а «Прометей» своей длинной лапой прихлопнет любой воздушный командный пункт НАТО. Только эти две уникальные российские системы могут оказать самое существенное влияние на ход боевых действий.
О гипотетическом применении специальных боеприпасов пока говорить в деталях не будем, но крупномасштабная война на Западном стратегическом направлении с использованием ядерного оружия может вообще поставить последнюю точку в истории Европы, и «Орешник» с боевыми частями в специальном исполнении сыграет в этом конфликте далеко не роль второго плана.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),