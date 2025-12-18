Литва пригрозила Беларуси конфискацией имущества на ее территории

Власти Литвы заявили, что могут конфисковать имущество Беларуси на своей территории, пишет Sputnik Беларусь.
Так, по словам главы Минюста Литвы Риты Тамашунене Вильнюс может принять ответные меры, если Беларусью будут конфискованы грузовики литовских перевозчиков. Еще министр юстиции заметила, что для литовцев конфискация имущества является довольно болезненным вопросом, а «осуществить ее не так-то просто».
— Если эти грузовики будут конфискованы в Беларуси, мы обязательно должны принять ответные меры. И, конечно же, принять те же самые меры, — указала литовский политик.
Тамашунене добавила, что по этому вопросу следует принять новый закон. Но и заметила, что пока такие заявления только предложения на словах.
При этом Минюст Литвы уже тщательно изучил белорусские активы, а также варианты применения симметричных контрмер, если возникнет угроза конфискации имущества литовских граждан, которые проживают в Беларуси, или активов литовских предприятий в Беларуси.
Также литовский министр заявила, что решить проблему дипломатическим путем возможности нет.
При этом на днях МИД Беларуси высказался об организации встречи с Литвой.
Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры.
Еще Литва арестовала 21 человека из-за дела о воздушных шарах у границы Беларуси.
Между тем власти обещали белорусам значительный рост доходов в 2026 и показали цифры.