WSJ узнала о планах США «устроить карантин» для флота Венесуэлы

Блокирующие меры в отношении венесуэльских танкеров не следует считать полноценной морской блокадой, поскольку США не будут ограничивать движение судов, которые не находятся под санкциями, заявили The Wall Street Journal (WSJ) неназванные американские чиновники.
О намерении ограничить движение танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из ее портов, Дональд Трамп объявил накануне. В своем сообщении президент назвал меру «тотальной блокадой». «Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, а также не позволит враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы», — написал Трамп.
Американские чиновники пояснили, что военные корабли США будут преследовать суда, которые находятся под санкциями. По словам экономиста Асдрубаля Оливеросы, на такие танкеры приходится около 70% венесуэльского экспорта нефти, в основном поставляемой на азиатские рынки. В результате доходы Венесуэлы могут сократиться примерно на $8 млрд в год, оценил он.
На фоне эскалации в отношениях с Каракасом администрация Трампа решила поинтересоваться у представителей нефтяной отрасли, готовы ли они вернуться на венесуэльский рынок, узнало Politico. Однако источники издания сомневаются, что компании согласятся рискнуть в условиях столь «неопределенной политической обстановки». «Честно говоря, интерес со стороны отрасли невелик, учитывая низкие цены на нефть и более привлекательные месторождения в мире», — сказал один из собеседников Politico.
Bloomberg не исключает, что новые ограничения на транспортировку венесуэльской нефти заставят Каракас остановить добычу на многих скважинах из-за недостатка резервуаров для хранения нефти. По словам источника агентства, основные нефтехранилища Венесуэлы быстро заполняются и могут достичь максимальной вместимости примерно через десять дней.
Вооруженные силы США с начала сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро называл обвинения наветом, которым США хотят оправдать возможный военный конфликт. По его версии, американские власти хотят захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить марионеточное правительство.