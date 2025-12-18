WSJ узнала о планах США «устроить карантин» для флота Венесуэлы

На фоне эскалации в отношениях с Каракасом администрация Трампа решила поинтересоваться у представителей нефтяной отрасли, готовы ли они вернуться на венесуэльский рынок, узнало Politico. Однако источники издания сомневаются, что компании согласятся рискнуть в условиях столь «неопределенной политической обстановки». «Честно говоря, интерес со стороны отрасли невелик, учитывая низкие цены на нефть и более привлекательные месторождения в мире», — сказал один из собеседников Politico.