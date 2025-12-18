Ричмонд
Reuters: США одобрили для Тайваня крупнейший пакет вооружений на 11,1 млрд долларов

Соединенные Штаты в среду одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 млрд долларов. Это крупнейший в истории острова пакет вооружений, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Согласно статье, вчерашнее объявление о продаже оружия Тайваню стало вторым для нынешней администрации Дональда Трампа. В пакет включены восемь наименований вооружений, в том числе ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Altius, запчасти для вертолетов и другая техника, уточнило Министерство обороны Тайваня.

США продолжают оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны, быстром наращивании сдерживающей мощи и использовании преимуществ асимметричной войны, которые формируют основу для регионального мира и стабильности.

заявление Минобороны Тайваня

По словам Руперта Хаммонда-Чемберса, президента Американо-Тайваньского делового совета, «такое оружие, как HIMARS, может сыграть важную роль в уничтожении вторгшихся китайских войск… став ответом на угрозу со стороны Китая».

При этом Минобороны Тайваня предупредило, что конгресс США может заблокировать передачу этого пакета вооружений или внести в него поправки. Однако Reuters подчеркивает, что это маловероятно, так как Тайвань пользуется широкой межпартийной поддержкой в США.

Пентагон, в свою очередь, сообщил, что продажа оружия Тайваню «служит национальным интересам, экономике и безопасности США».

Как напоминает Reuters, в Стратегии национальной безопасности, обнародованной в декабре, говорится, что целью США является сдерживание конфликта вокруг Тайваня путем «сохранения военного превосходства» над Китаем в регионе. В документе также подчеркивается стратегическая важность Тайваня из-за его расположения, разделяющего «Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий».

Президент Тайваня Лай Циндэ в ноябре объявил о дополнительном оборонном бюджете в размере 40 млрд долларов на период с 2026 по 2033 год, отметив, что «в вопросах национальной безопасности нет места компромиссам».

Министерство иностранных дел Китая уже выразило возмущение, заявив, что продажа оружия Тайваню «серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе», и потребовало прекратить подобные сделки.

Помогая «независимости Тайваня» оружием, американская сторона только навлечет огонь на себя. Использование Тайваня для сдерживания Китая обречено на полный провал.

Го Цзякунь
официальный представитель МИД Китая
