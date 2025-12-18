Ричмонд
Стало известно о запасном плане ЕС при провале сделки по российским активам

ЕС готовит запасной план помощи Украине на случай, если не удастся договориться об использовании замороженных российских активов. Дипломаты перед саммитом пытаются найти компромисс, рассматривают альтернативные варианты поддержки, сообщает Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Альтернативный план заключается в том, чтобы покрыть потребности Украины за счет совместных займов стран Евросоюза, подкрепленными бюджетом ЕС на следующие семь лет. К обсуждению данного варианта стороны перешли из-за отказа некоторых стран объединения использовать замороженные активы России, сообщают «Ведомости».

Согласно данным Politico, новый план помощи будет реализован без участия Венгрии и Словакии, которые выступают против продолжения поддержки Украины. Журналисты отмечают, что формально соглашение готовы одобрить все 27 государств ЕС, но реальное финансирование обеспечат только 25 его членов.

Источники издания уточняют, что судьба соглашения по передаче замороженных активов РФ еще не решена. Однако в случае, если компромисс не будет найден, Брюсселю для продолжения финансирования Украины придется прибегнуть к запасному варианту.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто из лидеров Евросоюза не уйдет с саммита, пока не решится вопрос о финансировании Украины.

