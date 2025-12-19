Онлайн-трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в 2025 году

Вопрос будет отправлен в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным», обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту, или даже прозвучит в эфире прямой линии с Путиным в ходе онлайн-трансляции прямо сейчас.