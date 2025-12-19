Ричмонд
Онлайн-трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в 2025 году

Президент России 19 декабря подводит итоги года на пресс-конференции и отвечает на вопросы жителей страны в прямом эфире. Онлайн-трансляция прямой линии с Владимиром Путиным 2025 традиционно привлекает внимание миллионов россиян и иностранных зрителей.

Эфир ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ведут одновременно несколько федеральных телеканалов, в том числе «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». Смотреть трансляцию прямой линии с Путиным онлайн можно также на сайте Новости Mail.

Наблюдать за общением президента с журналистами и россиянами предлагается на официальных страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Онлайн-трансляция прямой линии с Путиным также доступна в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Местом проведения пресс-конференции стал Гостиный двор в Москве. В зале собрались десятки журналистов федеральных, региональных СМИ, а также представители изданий из дружественных и недружественных стран. Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» стали журналисты «России 1» Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская.

Прием обращений, жалоб, пожеланий президенту стартовал 4 декабря. По данным на утро 19 декабря, число вопросов превысило 2,5 млн, что больше показателей прошлого года. Обращения на прямую линию принимаются до ее окончания на сайте программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать вопрос президенту также можно, используя другие каналы связи:

  • в официальных группах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
  • отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40;
  • позвонив по телефону 8−800−200−40−40;
  • через мобильное приложение «Москва-Путину» (инструкция по установке приложения есть на сайте программы);
  • через мессенджер MAX.

Вопрос будет отправлен в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным», обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту, или даже прозвучит в эфире прямой линии с Путиным в ходе онлайн-трансляции прямо сейчас.

В 2024 году прямой эфир с президентом также состоялся 19 декабря. Эфир длился 4,5 часа, в течение которых российский лидер ответил на 76 вопросов. Большая часть из них была связана с социальной поддержкой граждан, экономикой, спецоперацией и внешней политикой.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, которое предоставляет возможность гражданам страны напрямую задать вопрос президенту и получить обратную связь. Прямые линии и пресс-конференции российский лидер проводит с 2001 года. Совмещенный формат общения президента с россиянами и представителями СМИ был впервые опробован в 2020 году.

Самым длительным общением в эфире с гражданами для Путина стала онлайн-встреча в 2018 году. Президент отвечал на вопросы в течение 4 часов 20 минут. Он успел ответить на 79 вопросов.

Самая продолжительная встреча Путина с представителями СМИ была зарегистрирована в 2008 году. Она заняла 4 часа 40 минут. Президенту задали 106 вопросов.