Politico: принятый сенатом законопроект об обороне противоречит новой стратегии нацбезопасности США

Теперь Пентагону официально запрещено сокращать общую численность американских войск в Европе ниже 76 тыс. человек, а в Южной Корее — ниже 28,5 тыс. человек более чем на 45 дней. За это время Пентагон и главы зарубежных командований США должны подтвердить законодателям, что сокращение отвечает интересам США и что были проведены консультации с союзниками по НАТО. Также они должны будут представить оценку последствий таких решений.