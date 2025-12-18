Politico: принятый сенатом законопроект об обороне противоречит новой стратегии нацбезопасности США

Закон о выделении средств на национальную оборону на сумму 901 млрд долларов стал результатом многомесячных переговоров между руководителями комитетов сената и палаты представителей по вооруженным силам, говорится в статье.
Кроме того, он ограничивает возможности администрации Трампа в отношении размещения американских войск за рубежом.
Теперь Пентагону официально запрещено сокращать общую численность американских войск в Европе ниже 76 тыс. человек, а в Южной Корее — ниже 28,5 тыс. человек более чем на 45 дней. За это время Пентагон и главы зарубежных командований США должны подтвердить законодателям, что сокращение отвечает интересам США и что были проведены консультации с союзниками по НАТО. Также они должны будут представить оценку последствий таких решений.
Более того, Пентагон теперь ограничен в передаче военной функции верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.
«Этот закон укрепляет альянсы в Европе и Индо-Тихоокеанском регион… и позволяет Министерству обороны адаптироваться к меняющимся угрозам, сохраняя при этом надежный контроль со стороны конгресса», — заявил высокопоставленный демократ Джек Рид.
Утвержденный сенатом законопроект стал явным осуждением полномочий Трампа, отмечает Politico. Тем не менее ожидается, что глава Белого дома подпишет его, несмотря на опасения по поводу некоторых положений.