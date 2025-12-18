Ричмонд
Politico: принятый сенатом законопроект об обороне противоречит новой стратегии нацбезопасности США

Принятый сенатом законопроект об обороне во многом противоречит позиции президента Дональда Трампа и новой Стратегии национальной безопасности США, считает американское издание Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Закон о выделении средств на национальную оборону на сумму 901 млрд долларов стал результатом многомесячных переговоров между руководителями комитетов сената и палаты представителей по вооруженным силам, говорится в статье.

Новый закон может обязать Пентагон передать неотредактированные видеозаписи ударов по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков у берегов Латинской Америки. Причем закон ограничивает на четверть расходы на поездки министра обороны Пита Хегсета, пока конгресс не получит отснятый материал.

Кроме того, он ограничивает возможности администрации Трампа в отношении размещения американских войск за рубежом.

Это отражает двухпартийное недовольство попытками Белого дома изменить внешнюю политику США и пересмотреть давние военные обязательства США перед иностранными партнерами.

Теперь Пентагону официально запрещено сокращать общую численность американских войск в Европе ниже 76 тыс. человек, а в Южной Корее — ниже 28,5 тыс. человек более чем на 45 дней. За это время Пентагон и главы зарубежных командований США должны подтвердить законодателям, что сокращение отвечает интересам США и что были проведены консультации с союзниками по НАТО. Также они должны будут представить оценку последствий таких решений.

Более того, Пентагон теперь ограничен в передаче военной функции верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

По мнению Politico, эти два положения противоречат опубликованной в декабре Стратегии национальной безопасности США, которая критикует европейских союзников и предполагает, что континент находится в культурном упадке.

«Этот закон укрепляет альянсы в Европе и Индо-Тихоокеанском регион… и позволяет Министерству обороны адаптироваться к меняющимся угрозам, сохраняя при этом надежный контроль со стороны конгресса», — заявил высокопоставленный демократ Джек Рид.

Утвержденный сенатом законопроект стал явным осуждением полномочий Трампа, отмечает Politico. Тем не менее ожидается, что глава Белого дома подпишет его, несмотря на опасения по поводу некоторых положений.

