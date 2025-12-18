Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования

«До минимального уровня за всю историю Республики Молдова. В реальном выражении речь идет о более чем 5,4 миллиарда леев (320 миллионов долларов — ред.), изъятых непосредственно из системы образования и перераспределенных в пользу иных приоритетов власти. Параллельно с этим правительство ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) предлагает на 2026 год повышение заработной платы педагогическим работникам всего на 4%, что существенно ниже уровня инфляции. Фактически это означает не рост доходов, а снижение покупательной способности преподавателей», — отметил он.