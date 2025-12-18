Экс-глава Гагаузии призвала Молдавию обеспечивать безопасность дипломатией

Ранее я обратилась с соответствующим обращением к президентам России и США и призвала власти Молдавии поступить так же. Сегодня мы видим новые усилия по поиску решения для прекращения огня в Украине. Да, переговоры сложные, часто заходят в тупик, но перспективы все равно есть. В этих условиях почему бы Республике Молдова не включиться и не инициировать собственные шаги, чтобы стать частью будущего пакета безопасности?