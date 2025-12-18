Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония обвинила российских пограничников в незаконном пересечении границы

Власти Эстонии заявили, что трое российских пограничников незаконно пересекли границу страны. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: AP 2024

По данным агентства, накануне утром россияне зашли на территорию Эстонии всего на 20 минут, после чего вернулись в РФ. Как пояснил глава эстонского МВД Игорь Таро, задержать нарушителей не удалось. «У нас нет возможности идти за ними вглубь территории России», — сказал Таро (цитата по ERR).

По словам дипломата, момент пересечения границы попал на видео. Из информации Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) следует, что пограничники прибыли к молу Васкнарвского порта по реке Нарве. Порт расположен частично в Эстонии, частично — в России. В PPA уточнили, что россияне сошли на берег, прошли по молу и пересекли контрольную линию. После этого они сели в судно и направились к российскому берегу.

Для обсуждения произошедшего представители двух стран назначили на сегодня встречу. В частности, эстонский МИД вызовет временного поверенного в делах посольства России.