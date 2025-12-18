Эстония обвинила российских пограничников в незаконном пересечении границы

По данным агентства, накануне утром россияне зашли на территорию Эстонии всего на 20 минут, после чего вернулись в РФ. Как пояснил глава эстонского МВД Игорь Таро, задержать нарушителей не удалось. «У нас нет возможности идти за ними вглубь территории России», — сказал Таро (цитата по ERR).
По словам дипломата, момент пересечения границы попал на видео. Из информации Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) следует, что пограничники прибыли к молу Васкнарвского порта по реке Нарве. Порт расположен частично в Эстонии, частично — в России. В PPA уточнили, что россияне сошли на берег, прошли по молу и пересекли контрольную линию. После этого они сели в судно и направились к российскому берегу.
Для обсуждения произошедшего представители двух стран назначили на сегодня встречу. В частности, эстонский МИД вызовет временного поверенного в делах посольства России.