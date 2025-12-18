Эстония обвинила российских пограничников в незаконном пересечении границы

По словам дипломата, момент пересечения границы попал на видео. Из информации Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) следует, что пограничники прибыли к молу Васкнарвского порта по реке Нарве. Порт расположен частично в Эстонии, частично — в России. В PPA уточнили, что россияне сошли на берег, прошли по молу и пересекли контрольную линию. После этого они сели в судно и направились к российскому берегу.