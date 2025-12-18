Нарышкин: настанет день, когда ВСУ сдадутся

«Настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться. И тогда уже никто не сможет помешать мирному урегулированию украинского конфликта», — подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что российские вооруженные силы уверенно продвигаются вперед и перемалывают даже элитные украинские соединения, в том числе подготовленные на Западе.
