Нарышкин: настанет день, когда ВСУ сдадутся

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Настанет день, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадутся и никто уже не помешает мирному урегулированию. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Источник: РИА "Новости"

«Настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться. И тогда уже никто не сможет помешать мирному урегулированию украинского конфликта», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что российские вооруженные силы уверенно продвигаются вперед и перемалывают даже элитные украинские соединения, в том числе подготовленные на Западе.

