Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал опасное последствие изъятия российских активов

Европейские политики могут принять решение о конфискации замороженных российских средств, но в этом случае страны Европы ждут правовые последствия, которые негативно скажутся на их будущем. Такое мнение выразил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявили, что Евросоюз в целом достиг согласия по поводу «замороженных» активов РФ. Собеседник «Ленты.ру» высказал предположение, что это указывает на то, что ситуация с изъятием средств близка к кульминации — шанс, что российские деньги присвоит Европа, весьма высок.

Политолог обратил внимание, что пока общему решению ЕС противятся несколько стран, которые не согласны с изъятием денег Москвы. Сейчас, по словам Буневича, ведутся закулисные переговоры по этому вопросу.

Эксперт считает, что если все-таки Евросоюз решится на изъятие «замороженных» российских активов, то это станет причиной ухудшения положения самого объединения. «Потому что будут растоптаны в значительной степени все правовые основания существования Европы», — резюмировал Буневич.

Ранее стало известно, что принятие окончательного решения о конфискации российских активов будет приниматься членами Евросоюза на саммите лидеров ЕС. Мероприятие состоится в Брюсселе 18—19 декабря.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше