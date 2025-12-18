Политолог назвал опасное последствие изъятия российских активов

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявили, что Евросоюз в целом достиг согласия по поводу «замороженных» активов РФ. Собеседник «Ленты.ру» высказал предположение, что это указывает на то, что ситуация с изъятием средств близка к кульминации — шанс, что российские деньги присвоит Европа, весьма высок.