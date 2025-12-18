Политолог назвал опасное последствие изъятия российских активов

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявили, что Евросоюз в целом достиг согласия по поводу «замороженных» активов РФ. Собеседник «Ленты.ру» высказал предположение, что это указывает на то, что ситуация с изъятием средств близка к кульминации — шанс, что российские деньги присвоит Европа, весьма высок.
Политолог обратил внимание, что пока общему решению ЕС противятся несколько стран, которые не согласны с изъятием денег Москвы. Сейчас, по словам Буневича, ведутся закулисные переговоры по этому вопросу.
Эксперт считает, что если все-таки Евросоюз решится на изъятие «замороженных» российских активов, то это станет причиной ухудшения положения самого объединения. «Потому что будут растоптаны в значительной степени все правовые основания существования Европы», — резюмировал Буневич.