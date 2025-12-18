Ричмонд
Лукашенко предупредил, что Евросоюз может рухнуть

Лукашенко сказал, что Европейский союз может рухнуть.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, предупредил, что Евросоюз может рухнуть.

Глава государства обратил внимание, что сейчас в мире три полюса силы — США, Россия и Китай.

— На самом деле считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований — полюс может рухнуть! — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что центром нового притяжения сейчас становится Индия.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко Лукашенко сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным.

Тем временем Лукашенко сказал, при каком условии Трамп точно войдет в историю.

