Лукашенко раскрыл, что с США идет жесткий и упорный диалог

Лукашенко заявил про жесткий и упорный диалог с США.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, раскрыл, что с США идет жесткий и упорный диалог.

Александр Лукашенко сказал, что сейчас в мире три полюса силы. Он назвал Китай, Россию, США, а также предупредил о том, что ЕС может рухнуть. По его словам, нет ничего плохого в том, что белорусская сторона, имея блестящие стратегические отношения с Китаем и Россией, начала выстраивать конструктивный диалог с руководством США.

— Напомню, это один из мощнейших главных центров силы. Да, диалог порой жесткий и упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным, — подчеркнул президент Беларуси.

Он заявил, что уважение и авторитет Беларуси не ставится под сомнение и страна твердо стоит на своих позициях.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным.

Тем временем Лукашенко сказал, какие проблемы периода его руководства надо решить с Трампом.

Кроме того, Лукашенко раскрыл, что обсудит с Трампом во время разговора в ближайшее время.

