Лукашенко раскрыл, что с США идет жесткий и упорный диалог

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, раскрыл, что с США идет жесткий и упорный диалог.
Александр Лукашенко сказал, что сейчас в мире три полюса силы. Он назвал Китай, Россию, США, а также предупредил о том, что ЕС может рухнуть. По его словам, нет ничего плохого в том, что белорусская сторона, имея блестящие стратегические отношения с Китаем и Россией, начала выстраивать конструктивный диалог с руководством США.
— Напомню, это один из мощнейших главных центров силы. Да, диалог порой жесткий и упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным, — подчеркнул президент Беларуси.
Он заявил, что уважение и авторитет Беларуси не ставится под сомнение и страна твердо стоит на своих позициях.
