Лукашенко раскрыл, что с США идет жесткий и упорный диалог

Александр Лукашенко сказал, что сейчас в мире три полюса силы. Он назвал Китай, Россию, США, а также предупредил о том, что ЕС может рухнуть. По его словам, нет ничего плохого в том, что белорусская сторона, имея блестящие стратегические отношения с Китаем и Россией, начала выстраивать конструктивный диалог с руководством США.