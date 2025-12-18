СМИ: Финляндия, Польша и Нидерланды будут вместе использовать разведспутники

Финляндия, Польша и Нидерланды подпишут соглашение, целью которого является создание основы для совместной работы стран в области использования спутников мониторинга, сообщает издание Public Now.
Ранее в этом году Хяккянен разрешил Вооруженным силам Финляндии приобрести радары с синтезированной апертурой у финской компании ICEYE Oy, и теперь Финляндия заинтересована в международном сотрудничестве в области использования этих спутников. По условиям соглашения, три страны будут совместно использовать спутники для улучшения своих возможностей в области мониторинга и разведки, уточняет издание.
Мы предпринимаем конкретные шаги для наращивания космического потенциала совместно с важными союзниками. Спутники Финляндии и высокий уровень технологического опыта нашей страны создают прочную основу для продолжения сотрудничества в этой области.
Ожидается, что со временем к Финляндии, Польше и Нидерландам присоединятся и другие страны-партнеры.
Согласно изданию, SAR-Lupe — немецкая разведывательная спутниковая система, состоящая из пяти одинаковых спутников-радаров и одной наземной станции управления. Она стала третьей в мире разведывательной системой, которая может получать круглосуточно и независимо от погодных условий изображения любого участка поверхности Земли с высоким разрешением.