СМИ: Финляндия, Польша и Нидерланды будут вместе использовать разведспутники

Антти Хяккянен, министр обороны Финляндия, заявил, что Хельсинки планирует сделать свою спутниковую группировку радаров с синтезированной апертурой (SAR) доступной для других стран, в первую очередь для Польши и Нидерландов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Финляндия, Польша и Нидерланды подпишут соглашение, целью которого является создание основы для совместной работы стран в области использования спутников мониторинга, сообщает издание Public Now.

Ранее в этом году Хяккянен разрешил Вооруженным силам Финляндии приобрести радары с синтезированной апертурой у финской компании ICEYE Oy, и теперь Финляндия заинтересована в международном сотрудничестве в области использования этих спутников. По условиям соглашения, три страны будут совместно использовать спутники для улучшения своих возможностей в области мониторинга и разведки, уточняет издание.

Мы предпринимаем конкретные шаги для наращивания космического потенциала совместно с важными союзниками. Спутники Финляндии и высокий уровень технологического опыта нашей страны создают прочную основу для продолжения сотрудничества в этой области.

Антти Хяккянен,
министр обороны Финляндия

Ожидается, что со временем к Финляндии, Польше и Нидерландам присоединятся и другие страны-партнеры.

Согласно изданию, SAR-Lupe немецкая разведывательная спутниковая система, состоящая из пяти одинаковых спутников-радаров и одной наземной станции управления. Она стала третьей в мире разведывательной системой, которая может получать круглосуточно и независимо от погодных условий изображения любого участка поверхности Земли с высоким разрешением.