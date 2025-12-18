Ричмонд
«Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди». Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках

Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках с шести утра.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, возмутился очередями за талонами в поликлиниках с шести утра.

Глава государства заметил, что в стране развиваются технологии электронного правительства, создаются цифровые платформы и сервисы:

— Но виден ли эффект населению? Понимают ли люди, какие возможности открываются для их удобства? Думаю, не всегда и не все.

Александр Лукашенко также поинтересовался, для чего в Беларуси создавался единый портал электронных услуг, если кроме Минска и областных центров у людей нет возможности удаленно записаться, к примеру, к врачу.

— Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди, — заявил президент Беларуси.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Кроме того, Лукашенко сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным.

