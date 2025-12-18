Ричмонд
Лукашенко потребовал ликвидировать ряд госструктур, назвав их «блатными кормушками»

Лукашенко потребовал ликвидировать ряд госструктур в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество мобильной связи и потребовал решить вопрос в 2026 году.

Белорусский лидер поручил правительству за первую половину 2026 года полностью пересмотреть роль и функционал так называемых институтов развития.

— Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно?! — возмутился он.

Среди таких госструктур глава страны перечислил Национальное агентство по инвестициям при Минэкономике, Национальный центр маркетинга и конъюктуры цен при МИДе, Агентство по внешнекономической деятельности при «Банке развития», «Белорусская торгово-промышленая палата» и т. д.

— Я смотрю: какой маркетинг, какая конъюктура? Да такие вопросы есть, но это МИД в целом должен этим заниматься, какие еще дополнительные структуры, — подчеркнул глава страны.

И здесь же назвал, что подобные госструктуры — «блатные кормушки».

— Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидировать в течение первого квартала 2026 года, — заключил белорусский президент.

