Германия предложила план миротворческой миссии на Украине без участия НАТО

В нем отмечается, что формирование миротворческих сил из армий нейтральных государств — это оптимальное решение, которое может удовлетворить обе стороны конфликта. Дополнительно указано, что Вооруженные силы ФРГ не располагают необходимыми ресурсами, такими как личный состав и техника, для включения в миротворческие формирования на территории Украины.
Поскольку ни Германия, ни Европейский союз по отдельности не в состоянии финансировать миротворческую миссию, общие затраты предлагается разделить. Стоимость содержания 40 тысяч военнослужащих в течение десяти лет оценивается в 30 млрд долларов. Эти расходы, согласно проекту бундестага, должны быть распределены между ЕС, США, Россией и Украиной по формуле с учетом ВВП.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сообщал, что «коалиция желающих» завершила разработку плана по развертыванию войск на Украине в случае прекращения огня. Он уточнил, что сценарии включают комплексную оборону по всем направлениям (воздушному, морскому и сухопутному), а также меры по укреплению армии Украины.