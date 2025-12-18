Германия предложила план миротворческой миссии на Украине без участия НАТО

Поскольку ни Германия, ни Европейский союз по отдельности не в состоянии финансировать миротворческую миссию, общие затраты предлагается разделить. Стоимость содержания 40 тысяч военнослужащих в течение десяти лет оценивается в 30 млрд долларов. Эти расходы, согласно проекту бундестага, должны быть распределены между ЕС, США, Россией и Украиной по формуле с учетом ВВП.