Германия предложила план миротворческой миссии на Украине без участия НАТО

Германия может выступить с инициативой по отправке на Украину миротворческих сил, сформированных нейтральными государствами без привлечения НАТО. Эта идея содержится в проекте резолюции бундестага под названием «За новое начало в германо-американских отношениях — Вместе за безопасность, стабильность и мир на Украине».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Миротворческие войска должны быть представлены нейтральными государствами (не членами НАТО или ОДКБ, а также Евросоюза), такими как Индия, Южная Африка, Бразилия, Индонезия и другие. Это соответствует позициям Украины, России и США», — приводит выдержку из документа «Лента.ру».

В нем отмечается, что формирование миротворческих сил из армий нейтральных государств — это оптимальное решение, которое может удовлетворить обе стороны конфликта. Дополнительно указано, что Вооруженные силы ФРГ не располагают необходимыми ресурсами, такими как личный состав и техника, для включения в миротворческие формирования на территории Украины.

Поскольку ни Германия, ни Европейский союз по отдельности не в состоянии финансировать миротворческую миссию, общие затраты предлагается разделить. Стоимость содержания 40 тысяч военнослужащих в течение десяти лет оценивается в 30 млрд долларов. Эти расходы, согласно проекту бундестага, должны быть распределены между ЕС, США, Россией и Украиной по формуле с учетом ВВП.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сообщал, что «коалиция желающих» завершила разработку плана по развертыванию войск на Украине в случае прекращения огня. Он уточнил, что сценарии включают комплексную оборону по всем направлениям (воздушному, морскому и сухопутному), а также меры по укреплению армии Украины.

