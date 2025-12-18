Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: европейские лидеры надеются затянуть конфликт на Украине

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры хотят затянуть боевые действия на Украине, чтобы истощить Россию и позволить НАТО перестроить «военную машину» для прямого столкновения с РФ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Источник: Reuters

«В политических заявлениях ряда европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий [на Украине], что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны и позволит НАТО перестроить “военную машину” для неизбежного прямого противостояния с Россией. Цели этой информационной кампании состоят в наращивании военных расходов и активной милитаризации общественного уклада в Европе», — сказал Герасимов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше