Герасимов: европейские лидеры надеются затянуть конфликт на Украине

«В политических заявлениях ряда европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий [на Украине], что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны и позволит НАТО перестроить “военную машину” для неизбежного прямого противостояния с Россией. Цели этой информационной кампании состоят в наращивании военных расходов и активной милитаризации общественного уклада в Европе», — сказал Герасимов.