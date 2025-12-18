«Может, даже качественно. Что, нельзя носить белорусское?» Лукашенко возмутился, что белорусы носят Dolce&Gabbana и Versace

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, раскритиковал белорусов за Dolce&Gabbana и Versace.
Александр Лукашенко уточнил, что для белорусов, какой товар купить — белорусский или иностранный — должен быть вопросом национальной безопасности. Он заметил, что многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта.
— Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, если хотите, который был достаточно успешно применим еще в советском обществе. Особенно на позднем этапе развития, — обратил внимание глава Беларуси.
По его словам, и тогда, и сейчас понимают, что качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире.
— Но так ли мы позиционируем себя на своем же рынке? Ну, знаете, можно где-то там и Dolce& Gabbana или Versace и прочее. Может, раскручено больше. Может, даже качественно. Но что, нельзя носить белорусское? Разденут на улице, противно смотреть?
