«Может, даже качественно. Что, нельзя носить белорусское?» Лукашенко возмутился, что белорусы носят Dolce&Gabbana и Versace

Лукашенко раскритиковал белорусов за Dolce&Gabbana и Versace.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, раскритиковал белорусов за Dolce&Gabbana и Versace.

Александр Лукашенко уточнил, что для белорусов, какой товар купить — белорусский или иностранный — должен быть вопросом национальной безопасности. Он заметил, что многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта.

— Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, если хотите, который был достаточно успешно применим еще в советском обществе. Особенно на позднем этапе развития, — обратил внимание глава Беларуси.

По его словам, и тогда, и сейчас понимают, что качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире.

— Но так ли мы позиционируем себя на своем же рынке? Ну, знаете, можно где-то там и Dolce& Gabbana или Versace и прочее. Может, раскручено больше. Может, даже качественно. Но что, нельзя носить белорусское? Разденут на улице, противно смотреть?

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Тем временем Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

