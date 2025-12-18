Ричмонд
Не на том экономят: При наличии вакансий в госструктурах правительство вводит мораторий на прием на работу новых сотрудников — людей намеренно вынуждают уезжать из Молдовы

Эта мера может замедлить работу некоторых органов, а также увеличить конкуренцию на частном рынке или подтолкнуть людей к эмиграции.

Источник: Комсомольская правда

Правительство вводит мораторий на прием на работу сотрудников: экономия бюджета вместо решения структурных проблем?

Речь идет о том, чтобы не нанимать новых сотрудников в государственные органы в течение 13 месяцев. Под запрет попадают более 9 тысяч вакансий в центральных министерствах (обороны, внутренних дел, труда, финансов, юстиции и др.).

Также местным властям рекомендовали заморозить почти 7,8 тысяч свободных должностей в городах и районах — например, в Кишинёве это 3,4 тысячи, в Бельцах — 373.

Иными словами: в госорганах почти никого не будут принимать на работу, пока действует мораторий, даже если есть свободные места.

Таким образом власти хотят сэкономить деньги в бюджете. Но эксперты предупреждают, что мера может замедлить работу некоторых органов, а также увеличить конкуренцию на частном рынке или подтолкнуть людей к эмиграции.

