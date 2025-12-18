Лукашенко поручил установить лимит на строительство жилья в Минске

«В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья — не более 300 тысяч в год, может быть и меньше. Альтернатива — это города-спутники, создавайте там, на прилегающих к ним территориях, аналогичную по качеству полноценную городскую среду», — заявил белорусский лидер, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.