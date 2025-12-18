Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поручил установить лимит на строительство жилья в Минске

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить лимит на ввод нового жилья в Минске ради равномерного распределения трудовых ресурсов по стране.

«В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья — не более 300 тысяч в год, может быть и меньше. Альтернатива — это города-спутники, создавайте там, на прилегающих к ним территориях, аналогичную по качеству полноценную городскую среду», — заявил белорусский лидер, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

По словам Лукашенко, важнейшая задача — остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры, и ее нужно решить «революционными методами» окончательно и без обсуждений.

«Ибо обезлюдим страну: стянем все в Минск и областные центры… Для меня, как для президента, главный приоритет — равное распределение производительных сил», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше