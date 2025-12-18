Ричмонд
Лукашенко просит не заставлять прибегать к сингапурским методам из-за порядка

Лукашенко сказал о необходимости поддержании чистоты и порядка.

Источник: Комсомольская правда

Во время Послания к белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко призвал уважать труд людей, которые поддерживают в стране чистоту.

— Беларусь — чистая страна. Это первое впечатление, которое озвучивают наши гости. И это огромный труд, — сказал президент Беларуси.

Он обратил внимание на то, что десятки тысяч людей ежедневно выходят на работу, чтобы поддерживать чистоту и обустроить каждый уголок:

— Мы настолько привыкли к такому порядку, что начинаем злоупотреблять этим, образуя свалки отходов даже в лесных массивах.

Александр Лукашенко сказал, что в Год благоустройства фиксируются десятки случаев порчи вандалами новых объектов. Он обратился к каждому из белорусов:

— Давайте уважать труд людей, не заставлять государство прибегать к сингапурским методам.

И добавил:

— Там только за брошенный фантик можно получить штраф 2 тысячи рублей или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Ранее Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

Еще Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Кроме того, Лукашенко сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным.

