Лукашенко просит не заставлять прибегать к сингапурским методам из-за порядка

Во время Послания к белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко призвал уважать труд людей, которые поддерживают в стране чистоту.
— Беларусь — чистая страна. Это первое впечатление, которое озвучивают наши гости. И это огромный труд, — сказал президент Беларуси.
Он обратил внимание на то, что десятки тысяч людей ежедневно выходят на работу, чтобы поддерживать чистоту и обустроить каждый уголок:
— Мы настолько привыкли к такому порядку, что начинаем злоупотреблять этим, образуя свалки отходов даже в лесных массивах.
Александр Лукашенко сказал, что в Год благоустройства фиксируются десятки случаев порчи вандалами новых объектов. Он обратился к каждому из белорусов:
— Давайте уважать труд людей, не заставлять государство прибегать к сингапурским методам.
И добавил:
— Там только за брошенный фантик можно получить штраф 2 тысячи рублей или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов.
