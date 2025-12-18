Ричмонд
Лукашенко признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней»

Лукашенко сказал, что Господь уберег его от больницы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней».

Глава государства рассказал, что недавно «умные» высшие должностные лица прислали ему письмо. В нем говорилось про необходимость поставить всех дипломатических работников на учет в, как принято называть, «президентской больнице».

— Совесть у вас есть? Чего вы тянетесь в эту больницу? Она уже давно не самая лучшая в стране, — заявил президент Беларуси.

Он добавил, что в Беларуси много подобных госпиталей. Александр Лукашенко напомнил чиновникам о том, что передал им президентскую больницу, «куда все рвались, в Минск»:

— Нет, вот там. Да Господь с вами, я там не лечусь. Вы думаете, что вот там, где президент, там хорошо. Слава богу, еще пока… Господь меня уберег от этой больницы, я там не валяюсь в ней! Успокойтесь вы!

Тем временем Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

