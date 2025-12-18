Лукашенко признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней».
Глава государства рассказал, что недавно «умные» высшие должностные лица прислали ему письмо. В нем говорилось про необходимость поставить всех дипломатических работников на учет в, как принято называть, «президентской больнице».
— Совесть у вас есть? Чего вы тянетесь в эту больницу? Она уже давно не самая лучшая в стране, — заявил президент Беларуси.
Он добавил, что в Беларуси много подобных госпиталей. Александр Лукашенко напомнил чиновникам о том, что передал им президентскую больницу, «куда все рвались, в Минск»:
— Нет, вот там. Да Господь с вами, я там не лечусь. Вы думаете, что вот там, где президент, там хорошо. Слава богу, еще пока… Господь меня уберег от этой больницы, я там не валяюсь в ней! Успокойтесь вы!
Тем временем Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».