Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры подготовки к совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря в Гостином дворе.

Итоги года с Владимиром Путиным

Зал, в котором Путин будет отвечать на вопросы журналистов и обращения россиян, уже подготовлен к размещению представителей СМИ. Расставлены стулья, выставлено освещение. Готово и рабочее место главы государства. Сам зал оформлен в синей цветовой гамме.

Видеокадры опубликованы в канале Кремля в Max.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.