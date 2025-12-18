Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным

Зал, в котором Путин будет отвечать на вопросы журналистов и обращения россиян, уже подготовлен к размещению представителей СМИ. Расставлены стулья, выставлено освещение. Готово и рабочее место главы государства. Сам зал оформлен в синей цветовой гамме.
Видеокадры опубликованы в канале Кремля в Max.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.