Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии

«Я же не вечен, да, мы создали систему, многое висит на президенте, спасибо, что вы меня поддерживаете. Не было бы этой поддержки — много бы не было в стране! Но я уходящий президент, я вечно не могу быть президентом, да и не нужно», — сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.