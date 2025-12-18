Ричмонд
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является уходящим президентом, потому что не может вечно управлять государством.

«Я же не вечен, да, мы создали систему, многое висит на президенте, спасибо, что вы меня поддерживаете. Не было бы этой поддержки — много бы не было в стране! Но я уходящий президент, я вечно не могу быть президентом, да и не нужно», — сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

Он подчеркнул, что Всебелорусское собрание является стабилизатором общества, ему нужно поставить страну на рельсы и подтолкнуть вперед.

