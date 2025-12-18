Возможность возобновления ядерных испытаний и угроза НАТО. О чем заявил Герасимов

Россия неукоснительно придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в случае возобновления испытаний в США последуют адекватные ответные меры. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
Он также отметил, что Североатлантический альянс под предлогом так называемой российской военной угрозы «существенно нарастил» военное присутствие вблизи границ РФ.
ТАСС собрал ключевые заявления главы Генштаба.
О ситуации в зоне СВО
- ВС России «захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу».
- Вооруженным силам России на Украине «противостоит экономическая и военная мощь коллективного Запада».
Об угрозе НАТО
- Североатлантический альянс под предлогом так называемой российской военной угрозы «существенно нарастил» военное присутствие вблизи границ РФ.
- НАТО в ходе учений «Защитник Европы» передислоцировала к российским границам «значительные контингенты войск».
- Основным источником роста военных угроз безопасности является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели — «нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины».
- Рост военного потенциала НАТО и его активность у российских границ представляет «долгосрочный вызов» интересам страны.
О ядерной сфере
- Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах в настоящий момент составляет 92%.
- Россия неукоснительно придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в случае возобновления испытаний в США «последуют адекватные ответные меры».
О глобальной безопасности
- «Полный развал системы контроля над вооружениями» оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.
- США пока не ответили на инициативу России придерживаться ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года после его окончания.
- ДСНВ действует номинально, после окончания его действия в феврале 2026 года «никаких ограничений в этой сфере не будет».
О провале попыток изолировать Россию
- Западу в очередной раз не удалось изолировать Россию: «Все больше государств разделяют российские взгляды на формирование многополярной архитектуры международных отношений, а также понимают истинные причины и цели специальной военной операции».
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше