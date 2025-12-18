Ричмонд
Лукашенко сказал, кто в Беларуси может от него требовать, что угодно

Лукашенко раскрыл, кто из белорусов может требовать от него, что угодно.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, сказал, сказал, кто в Беларуси может от него требовать, что угодно.

Александр Лукашенко заявил, что сегодня все развитые страны столкнулись с беспрецедентным снижением рождаемости и старением населения. Он уточнил, что Беларусь не является исключением.

— То, что по оказанию медицинской помощи матерям и детям наша страна сохраняет лидирующие в мире и мы длительное время удерживаем низкие показатели младенческой детской материнской смертности, является огромным достижением, — обратил внимание глава государства.

Он уточнил, что Беларусь первая в этом плане, однако на сегодня этого уже мало. По словам президента, чтобы сохранять численность населения, в семьях должны рождаться по три малыша.

— Дорогие женщины, родите по три малыша и требуйте от меня, что угодно! — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что у некоторых женщин, которые сидят в Президиуме, по одному ребенку.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал о приоритетах в развитии регионов: «Разгрузить столицу и областные центры, решить это революционными методами».

Тем временем Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

А еще Лукашенко раскритиковал белорусов за Dolce&Gabbana и Versace.

