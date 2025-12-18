«Орешник» заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко

«Первые позиции оборудованы ракетным комплексом “Орешник”, он у нас со вчерашнего дня (17 декабря — ред.) и заступает на боевое дежурство», — сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.