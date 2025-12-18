Ричмонд
Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", — сказал он, добавив, что первые позиции для комплекса уже оборудованы в Белоруссии.

