Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.