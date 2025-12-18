Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство

Лукашенко раскрыл, что комплекс «Орешник» находится в Беларуси с 17 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Глава государства напомнил, что в Беларусь было возвращено тактическое ядерное оружие.

— Первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство, — заявил президент.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал о приоритетах в развитии регионов: «Разгрузить столицу и областные центры, решить это революционными методами».

Тем временем Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

А еще Лукашенко раскритиковал белорусов за Dolce&Gabbana и Versace.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше