Лукашенко: «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.
Глава государства напомнил, что в Беларусь было возвращено тактическое ядерное оружие.
— Первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство, — заявил президент.
