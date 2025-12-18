Лукашенко: «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.