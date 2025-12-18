Кремль сообщил о подготовке контактов с США по мирному плану

«И работали они над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров Путина и Уиткоффа. Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с Америкой», — сказал Песков (цитата по «Радио Маяк»).