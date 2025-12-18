Лукашенко высказался об отношении работодателей к молодым матерям: «Целая беда»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, высказался об отношение работодателей к молодым матерям.
Глава государства обратился к белорускам и призвал их рожать по три ребенка. Он отметил, что в стране с точки зрения материального стимулирования было сделано достаточно. По словам Александра Лукашенко, будущие мамы до появления ребенка обеспечены бесплатным полным медицинским сопровождением, им выплачивают весомые детские пособия, предусмотрен семейный капитал. Кроме того, на возможном минимуме держат тарифы за детский сад, субсидируя их из бюджета:
— Слушайте, ну вообще, от младенческого возраста до того, как закончит вуз, на государственном обеспечении. Что не так? Образование? Это же дикие деньги! Мы тратим огромные деньги, чтобы в школе получил образование, в вуз поступил.
Лукашенко напомнил, что просит белорусок рожать троих детей и заметил, что не менее важны условия труда для женщин, которые вышли из декретного отпуска, а также отношение к ним.
— У нас это целая беда для работодателя: "А, пойдет, родит. А что потом с ней делать? Ничего (не. — Ред.) делать. Надо, чтобы второго-третьего рожала. В нынешней демографической ситуации преступно даже думать о том, что молодые мамы — головная боль для работодателя, — заявил президент Беларуси.
Кстати, собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.
Тем временем Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
Ранее Лукашенко сказал, кто в Беларуси может от него требовать, что угодно.
Кроме того, Лукашенко раскритиковал белорусов за Dolce&Gabbana и Versace.