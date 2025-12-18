Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все идет к большой сделке». Лукашенко допустил встречу с Трампом

Лукашенко сказал про встречу с Трампом и упомянул о большой сделке с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, в рамках ответов на вопросы упомянул о большой сделке с США, сказав про встречу с президентом США Дональдом Трампом.

— Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться, — заявил глава государства.

По словам президента, США гарантировали Беларуси снятие всех санкций.

Кстати, собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Напомним, что Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа». Кроме того, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше