«Все идет к большой сделке». Лукашенко допустил встречу с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, в рамках ответов на вопросы упомянул о большой сделке с США, сказав про встречу с президентом США Дональдом Трампом.