«Все идет к большой сделке». Лукашенко допустил встречу с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко после Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, в рамках ответов на вопросы упомянул о большой сделке с США, сказав про встречу с президентом США Дональдом Трампом.
— Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться, — заявил глава государства.
По словам президента, США гарантировали Беларуси снятие всех санкций.
Напомним, что Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа». Кроме того, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.