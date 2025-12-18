Эстония обвинила российских пограничников в нарушении своей границы

Министр сообщил, что для Эстонии остается неясным, каковы были мотивы действий россиян. Он признал, что «прямой угрозы безопасности из этого не возникло», однако затруднился ответить, была ли это случайность или провокация со стороны РФ. В комментарии для прессы он пояснил, что речь идет о районе, откуда для выхода из реки Нарва в Чудское озеро российским судам необходимо проходить через территорию Эстонии, о чем по соглашению двух стран следует заранее уведомлять. «В этот раз они этого не сделали, и произошел такой инцидент», — сказал эстонский министр.