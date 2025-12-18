Песков назвал G7 отжившим форматом

Он отметил, что Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с «Большой семеркой».
«Считаем, что это отживший себя формат, который находится в стадии деградации. Однозначно совершенно, что “Большая семерка” находится в стадии деградации с точки зрения потенциала экономического развития, с точки зрения населения и демографических процессов, с точки зрения вклада в развитие глобальных технологий», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.