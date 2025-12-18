Зеленский отказался включать в конституцию пункт о невступлении в НАТО

«Я не считаю, что нам нужно менять конституцию нашего государства (убрав пункт о стремлении в НАТО — ред.)… Пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией, а не кто-либо еще… Это наша конституция и это курс: мы хотели бы иметь такие гарантии безопасности и считаем, что мы их заслуживаем», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.