Зеленский отказался включать в конституцию пункт о невступлении в НАТО

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, утверждавший, что заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, отказывается включать в конституцию Украины пункт о невступлении в НАТО.

Источник: Reuters

Западные СМИ ранее сообщили, что Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран.

«Я не считаю, что нам нужно менять конституцию нашего государства (убрав пункт о стремлении в НАТО — ред.)… Пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией, а не кто-либо еще… Это наша конституция и это курс: мы хотели бы иметь такие гарантии безопасности и считаем, что мы их заслуживаем», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

