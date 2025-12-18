«Один тяжело ранен, двое — полегче». Лукашенко заявил о ликвидации «бчбшника» в Беларуси, ранившего троих милиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, раскрыл детали ликвидации «бчбшника», ранившего троих милиционеров.
Глава государства отметил, что не придавали гласности события, случившийся три дня назад, о «задержании мерзавца»:
— Мерзавца, как мы его «бчбшником» называем. Ликвидирован. Но ранил троих наших ребят, — привел подробности Александр Лукашенко.
Президент обратился к министру внутренних дел Ивану Кубракову, который подтвердил, что все сотрудники милиции живы.
— Один тяжело ранен, двое — полегче. Но они защищали нас! — заявил Лукашенко.
