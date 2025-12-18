Ричмонд
«Один тяжело ранен, двое — полегче». Лукашенко заявил о ликвидации «бчбшника» в Беларуси, ранившего троих милиционеров

Лукашенко раскрыл детали ликвидации «бчбшника», ранившего троих милиционеров.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики в Минске 18 декабря, раскрыл детали ликвидации «бчбшника», ранившего троих милиционеров.

Глава государства отметил, что не придавали гласности события, случившийся три дня назад, о «задержании мерзавца»:

— Мерзавца, как мы его «бчбшником» называем. Ликвидирован. Но ранил троих наших ребят, — привел подробности Александр Лукашенко.

Президент обратился к министру внутренних дел Ивану Кубракову, который подтвердил, что все сотрудники милиции живы.

— Один тяжело ранен, двое — полегче. Но они защищали нас! — заявил Лукашенко.

Кстати, собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Ранее Александр Лукашенко допустил встречу с Трампом: «Все идет к большой сделке».

Тем временем Лукашенко заявил, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

